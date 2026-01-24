最強の実績を引っ提げて臨んだ戦いは、よもやの“泥酔芸人”に阻まれた。それでも、美人ポーカー女王が去り際に語った言葉と“笑顔”の表情に、視聴者も称賛の声を送っている。

【映像】美人すぎるポーカープロ、去り際に“笑顔のひと言”

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第6回が1月17日に放送。

世界最大級のポーカー大会「WSOP」レディース部門2連覇中の最強女王・岡本詩菜は、クセ者だらけの芸能人大会で敗者復活戦の崖っぷちに追い込まれていた。手持ちチップも少ない状態でスペードの「Q9」を引き当てた岡本は、迷わず全額をベット（オールイン）。そこへ待ったをかけたのは、クラブとハートの「K6」を持つニューヨーク・嶋佐和也だった。

このテーブルでただ一人酒を飲み続け、すっかり出来上がってしまった嶋佐だが、酔いに比例するようにプレイングは冴えていき、ここまで女王・岡本を何度も惑わせていた。この場面でもテーブルに開かれた5枚のカードで岡本に役が成立することはなく、そのまま嶋佐が勝利。嶋佐は「イエスイエスイエス！チャンピオン倒したぞ！」と大番狂せに自画自賛のリアクションだ。

一方の岡本は苦笑いのままテーブルにうなだれてガックリ。それでも最後は嶋佐に向けて「なんか…強くなりましたね」と声をかけ、笑顔のまま“グッドルーザー”として退場した。敗退後のインタビューでも岡本は「プレイ中に皆さんが変わっていくところにアジャストするのがちょっと難しかった」と、戦いの中で成長していく芸能人たちの“ジャンプ的展開”に脱帽だった。

最強女王のまさかの敗退に視聴者からは「これはしゃーない」「やさしいしいな」「マジきれい」と悲喜こもごものコメントで溢れかえっていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）