■FISスキージャンプ女子Ｗ杯・個人第21戦札幌大会（24日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）

【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催

札幌・大倉山で行われたジャンプ女子Ｗ杯は、日本人9人が本戦に挑み、ミラノ・コルティナオリンピック代表の丸山希（27、北野建設SC）が合計256.7点の日本人トップの4位。優勝はW杯総合1位のN.プレブツ（20、スロベニア）が合計279.4点で今季12勝目を飾った。

丸山は1回目、130.0mの安定したジャンプを見せ、トップのプレブツと6.7点差で2位につけた。続く2回目も126.5mを飛び、着実に得点を重ねたが、プレブツが128.0mのジャンプでさらに点数を伸ばし、丸山は最終的に4位と表彰台には届かなかった。

20日のW杯第19戦では今季6勝目を挙げていた丸山。2月に開幕する金メダル獲得にも期待がかかる。

丸山のほか、ミラノ・コルティナ五輪代表の日本勢では郄梨沙羅（29、クラレ）は1回目に124.5m（13位）、2回目に126.0mをマークし合計232.1点で11位。勢藤優花（28、オカモトグループ）が12位、伊藤有希（31、土屋ホームスキー部）が18位だった。

