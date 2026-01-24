NCT WISHの秘蔵映像たっぷりな完全版！“メロいファンサ”にミセス若井も大興奮

話題のアーティストの作品・魅力に迫っていく地上波連動の音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）完全版』（CSテレ朝チャンネル1）。

1月25日（土）の放送では、NCT WISHの魅力を大放出。地上波放送では収まりきらなかった未公開の映像＆トークを、90分のうち40分以上の大ボリュームでたっぷり紹介する。

メンバーがコンサートの楽屋裏でお互いを撮影した秘蔵写真をはじめ、完全版でしか見られないNCT WISHをたっぷりと収録。

楽屋裏でのエピソードトークや、収録の休憩中の様子、ツアー中にメンバーが食べていた日本食の話題など、ステージ上とは違う一面も明らかに。

さらに、番組MCの若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE）と山添寛（相席スタート）が大興奮した、サクヤの胸キュン必至の“メロいファンサ”もCS完全版限定で公開される。

◆その他CS完全版限定の未公開シーン

・仲が良すぎる共同生活“4大事件”の裏側をさらに深掘り（※地上波未放送エピソードも収録）

・キメ顔ピラミッドのご褒美“芋けんぴ”。シオンが“芋けんぴ”の魅力に気づいた理由も明らかに

・ユウシが山添に“肩ポン”!? 未公開ファンサービス映像

・SHINeeミンホとの先輩・後輩エピソード

・先輩とのコミュニケーションがとくにうまいメンバーとは？

・「天使な一言選手権」優勝者にはリョウの大好物・グミをプレゼント！ はたして優勝を手にしたのは？

・「天使な一言選手権」でジェヒの長すぎる前振りに“悪魔山添”が降臨!?

・リクが、従兄妹である元モーニング娘。高橋愛とのエピソードを明かす

・カメラマン若井が芋けんぴポーズのNCT WISHを激写！

・CSだけの収録後の感想トーク