超豪華ズワイガニから重さ1.7kgの特大まで...コスパ最強「イオンの恵方巻き」が今年もスゴイ《予約は1月25日まで》

イオンは2026年の節分に向け、"コスパ・映え・シェア"をキーワードにバラエティ豊富な恵方巻をラインアップ。

人気の「銀座 鮨よしたけ監修 招福海鮮恵方巻」はリニューアルして登場するほか、海鮮系・肉系・サラダ系・和風系など多彩な味わいが揃います。さらに、タコス恵方巻といった斬新な商品にも注目です。

具材たっぷりで大満足！

●恵方巻の予約概要

予約期間：2025年12月12日〜2026年1月25日

お渡し期間：2026年2月1日〜2月3日

全国の「イオン」「イオンスタイル」約350店舗とネットで承り中です。

節分を彩る、バラエティ豊かな恵方巻を紹介します。

●定番＆人気「鮨よしたけ監修」シリーズ

・銀座 鮨よしたけ監修 招福海鮮恵方巻

えび・穴子・数の子など海鮮の旨みが詰まった贅沢恵方巻。江戸前の技が光ります。食べきりサイズのハーフタイプも販売されています。

価格は1本1490円、ハーフ753円。予約または店頭販売で購入できます。

・当店自慢の招福４種の恵方巻セット（１/４切）

鮨よしたけ監修の太巻をはじめ、海鮮・まぐろ・ヒレカツなど異なる味わいを一度に楽しめます。

価格は1パック1490円。予約または店頭販売で購入できます。

●予約限定の特別な恵方巻

・26品目のごくぶと巻

2026年にちなみ、具材を26種も巻いた、イオン史上最大・最重量の太巻。なんと総重量は1.7kgもあり、家族・友人とのシェアにぴったりです。

価格は6458円。予約限定で購入できます。

・皆で楽しむ巻き寿司パーティーセット

７種類の細巻と５種類の中巻を詰め合わせた、彩りも味のバリエーションも豊かなセット。まぐろやサーモン、ヒレカツなど子どもから大人まで楽しめる内容です。

価格は3218円。予約限定で購入できます。

●食べ応え抜群「はみ出す太巻シリーズ」

まぐろたたきやローストビーフなど、太巻きからはみ出すほどたっぷりの具材が入ったボリューム満点の商品です。

価格は各1本1058円、ハーフ537円。予約または店頭販売で購入できます。

●豪華絢爛な「"贅を味わう"恵方巻」

・ずわいがに恵方巻（限定200セット）

船上で瞬間冷凍した新鮮なずわいがに棒肉をたっぷり使用した特別セット。かにの旨味をこれでもかと堪能できます。

値段は1セット1万800円。予約限定で購入できます。

・米沢牛ローストビーフ彩りロール（限定500点）

米沢牛の旨み豊かなローストビーフを巻いた贅沢な恵方巻。しっとりやわらかいローストビーフで、食べ応えもあります。

価格は1本8640円。予約限定で購入できます。

●食べきりサイズの恵方巻

・彩り海鮮中巻３種セット（１/４切）

北海道産のほたてや天然真鯛、サーモン、えびといった海鮮好きにぴったりな海鮮中巻３種セットです。

価格は1セット1490円。予約または店頭販売で購入できます

・丸かぶり中巻４種セット（ハーフ）

サラダ、ヒレカツ、まぐろたたき、サーモンの定番4種類が楽しめるセットです。

価格は1058円。予約または店頭販売で購入できます。

●プライドフィッシュを使用した恵方巻

日本各地の漁連が選定する地元の魚「プライドフィッシュ」を使った太巻も登場します。

・ふくい甘えびの彩り太巻（限定900点）

甘くぷりぷりの「ふくい甘エビ」を使用した太巻。一緒にねぎも巻かれていて、後味さっぱりです。

価格は1本1944円。予約限定で購入できます。

・紅富士を使った彩り太巻（限定400点）

富士山の湧き水で育ったニジマス「紅富士」を使用した太巻。大根や水菜が巻かれていて、シャキシャキとした食感もポイントです。

価格は1本1944円。予約限定で購入できます。

・岡山のチヌのなめろうの太巻（限定400点）

岡山の地魚「チヌ」のなめろうがたっぷり入った太巻。おつまみにもぴったりな味わいです。

価格は1本1944円。予約限定で購入できます。

●コスパ良く楽しめる「タコス恵方巻」も

米や食材の価格高騰が続く中、気軽に楽しめる節分×タコスの新アイデア。好きな具材をトルティーヤで巻いて楽しむスタイルで、家族や友人とのパーティーにもぴったりです。

●ネット予約でもっとおトクに！

2026年1月25日までに、対象のネット予約サービスで申し込むとお得な特典が用意されています。

・WAON POINTが基本の5倍！

「イオンネットスーパー」「AEONおトク！e予約」のいずれかで予約し、イオンマークのカード払いで対象恵方巻予約商品を購入すると、WAON POINTが基本の5倍進呈されます。

・イオンネットスーパーのPickUp!(店舗受取り)でも特典あり

イオンネットスーパーの店舗受取りを利用した予約もさらにお得に。WAON POINTが基本の5倍進呈に加え、対象恵方巻の購入合計が3000円以上の場合、さらに200ポイントが追加で付与されます（ネットスーパー限定）。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部