開幕まで2週間に迫るミラノ・コルティナオリンピックについてです。



県出身選手の活躍が期待される冬の祭典。メダル獲得へ……自分との戦いへ……飛躍を誓う選手たちの思いに迫ります。



フィギュアスケート・中井亜美選手

持ち味は伸びのあるスケーティング……そして、3回転半のジャンプ。



フィギュアスケート女子・新潟市出身の中井亜美選手です。





几帳面でしっかり者

今シーズン世界の強豪が出場するグランプリファイナルで日本人最高の2位。全日本選手権でも上位に入り代表の座をつかみました。【中井亜美選手】(去年12月22日)「ずっと夢だったオリンピック出場というのが今回かなってすごくうれしいですし、オリンピックでは自分自身最高の演技ができるように日々努力していきます」

2017年、小学3年のときの中井選手。几帳面でしっかり者、クラスではリーダー的な存在だったといいます。



放課後には……補助具を着用してジャンプの感覚を身に着けていました。



自らしたためたジャンプ成功のポイントは「助走のスピード」と「早く回ること」



スケートを始めるきっかけとなったのが……



【中井亜美選手】

「浅田真央さんのテレビを見てやりたいと思いました」



オリンピック銀メダリストの浅田真央さん。見るのは決まってて真央さんの動画でした。



小学4年のときには……憧れの真央さんから直接指導を受けました。いつか真央さんのように……大きな大会で好成績を収めるなど力をつけていきました。



【中井亜美選手】（小学5年当時）

「4回転とかトリプルアクセルをチャレンジして降りることが目標です」



中学進学と同時に千葉県へ

中井選手の中学進学と同時に母とともに千葉県へ。練習拠点を船橋市に移し国際大会の経験が豊富なコーチの指導を受けてきました。



腰の痛みから調子を崩した2年前には徹底的に筋力を強化。女子では飛ぶ選手が少ない3回転半トリプルアクセルの確率が上がりスケーティングにも磨きが……



今シーズン、一気に花開きました。



オリンピックへ向け指導する中庭健介コーチは……



【中庭健介コーチ】

「改めて彼女の滑りとかシニアのお姉さんたちと戦ううえで強さがもう少し欲しかったので。だからメインは、いま“振り(付け)”を行っています」

ミラノ・コルティナ五輪へ向け意気込みを語る中井選手

【中井亜美選手】

「たくさん新潟からも応援してくれていますし、その気持ちを裏切らないように、メダルを取れるような練習をして、本番でいい演技がしたいです」

日本選手団旗手に 3度目の五輪へ思い

4年前の北京オリンピック……



【実況】

「冨田せな、2回目のチャレンジフロントサイド900、キャブの720、行けるかフロントサイド1080再び持ってきました」



妙高市出身の冨田せな選手。前回、2度目のオリンピックで銅メダルを獲得しました。



【冨田せな選手】

「オリンピック出るのにたくさんの方に支えてもらったので、たくさん感謝の気持ちを伝えられたらいい」



銅メダルから3年。



さらなる高みを目指し取り組んでいる技がありました。



【冨田せな選手】

「キャブの1080練習しています」



これまで得意としていた3回転「フロントサイド1080」とは逆向きで飛び上がる「キャブ1080」に挑戦していました。



3度目のオリンピックへ……



現在、代表入りを確実にしています。



【冨田せな選手】

「女子でもそれ(キャブ1080)がベースになってくると思うので、ちょっとでも完成度を上げていきたいと思っています」



冨田選手は、今回のミラノ・コルティナ冬季五輪で日本選手団旗手を務めます。

4度目の五輪へ思いを語る

【実況】

「トリプルコーク1440、逆転なりました平野歩夢、金メダル」



4年前、3度目のオリンピックで頂点に立った平野歩夢選手。



【平野歩夢選手】

「ようやく小さいころの夢がひとつかなったなっていう。本当に自分的には納得なのかと思います」



三兄弟で切磋琢磨

およそ20年前……村上市で話題の三兄弟を取材しました。



【3兄弟】

「平野英樹12歳です、平野歩夢9歳です、平野海祝です5歳です」「スケートボードが大好きです」



夏は「スケボー」冬は「スノボ」



父・英功さんに連れられ板を乗り換えながら雪上での感覚を磨きました。小学生時代に抱いた夢が……



「スノボとスケボーの世界一」



◇ ◇

2014年中学3年生のとき夢の一つに近づきます。



【実況】

「15歳の夢、高さがあります」



ソチオリンピックで銀メダル。



続く4年後には……



【実況・解説】

「“1440”持ってきたつなげた」



平昌オリンピックでも銀メダル。



頂点には届きませんでした。



【平野歩夢選手】(2018年2月15日)

「悔しい部分が残っているのでこの結果をいかしてリベンジしに4年後出られればと思っています」



父・英功さんの指導

少年時代の夢にたどり着くため選んだ道が……



【実況】

「このラストトリック……乗った！」



スケートボードでもオリンピックに出場したのです。



東京から冬の北京へ……



わずか半年間で金メダルへの切り札として挑んだ技があります。それが……



【実況】

「新たなる東京から続く挑戦、トリプルコーク1440」



縦3回転合計4回転まわる大技“トリプルコーク1440”です。



そして……



【実況】

「キャブのダブルコーク1440、フロントサイドダブルコーク1440。逆転なりました。平野歩夢 金メダル」



「二刀流」の挑戦を最高の形で成就させました。



【平野歩夢選手】

「ここからまた何か自分の新たな道がゼロからスタートするのかなという、常にリセットしていきたいという気持ちは持っていたいと思います」

新技を磨く歩夢選手(2025年)





世界の頂点を見据え

去年の夏……村上市で挑戦中の大技を披露しました。



大会ごとに世界を驚かせてきた平野歩夢選手視線の先に世界の頂点を見据えていました。



【平野歩夢選手】

「毎回オリンピック出るたびに新しいトリックを用意して4年間刻んで、今回2連覇というものがあるからこそ自分が成長し続けられている。悔いの残らない自分との戦いにかけていきたいと思っています」



新潟から世界へ……



自らとの戦いの先にミラノでどんな花を咲かすのでしょうか。