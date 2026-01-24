Hey! Say! JUMPの山田涼介がMCを担当する音楽ドキュメントバラエティ『うぶごえ』（日本テレビ）が、3月12日に放送。イープラス主催ライブイベント『FAVOY TOKYO』とコラボレーションする。

同番組はこれまでに4回の放送を行い、ボカロP、シンガー、絵師をマッチングし、テーマに基づいて新たな作品を作り上げる瞬間に密着してきた。次回放送では、ボカロPや歌い手をはじめ細分化されたネット音楽を一挙に楽しめるライブイベント『FAVOY TOKYO』とコラボレーション。3月26日にお台場のZepp DiverCity(TOKYO)で行われる公演が『うぶごえコラボDAY』となる。

今回、同番組でマッチングしたアーティストは、コンポーザーとして水槽、シンガーとしてDaoko、イラストレーターとして『FAVOY TOKYO』のビジュアルも手掛ける萩森じあの3組。水槽とDaokoが『FAVOY TOKYO』に出演し、それぞれに歌唱。さらに番組で制作した楽曲を初披露する。

さらなる詳しい情報は、番組およびイベントのSNSにて更新予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）