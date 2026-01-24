城島茂＆森本慎太郎、冬の東京湾に潜む激ウマ巨大高級魚“海のドラゴン”を大探索

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月25日放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 19時～7）は、DASH海岸。城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、桝太一（同志社大学助教）、木村尚（海洋環境専門家）が、冬の東京湾に潜む巨大高級魚“海のドラゴン”の捕獲に挑戦する。

■東京湾のドラゴンの正体とは

体長1メートルを優に超え、カミソリのような切れ味鋭い牙を持つ、東京湾の超危険なヌシ、人呼んで“海のドラゴン”。冬は脂が乗って美味となり、1匹1万円を超えることも。しかし、警戒心が異常に強く、その生態を知らなければ釣り上げることは極めて困難な超難敵だ。

まずはドラゴン捕獲のヒントを得るため、都内の水族館で小型のドラゴンと対面。体は小さくても生態は同じ。いったいどんな捕食行動をとるのか？ 水族館のバックヤードに潜入してその秘密を体験した城島たちは「こんな貴重な経験ない！」とテンション爆上がり。そして、悪戦苦闘の末にドラゴン捕獲の必殺技を習得し、いざ東京湾の大海原へ。

ドラゴンを釣るための餌は、大きなマイワシを丸ごと1匹。小細工抜きの大胆な作戦に、城島も「すっげえ燃えてきた！」と意気込むが…。警戒心が強いドラゴンとの闘いは、休む暇のない筋力勝負。体力お化けの森本も開始早々に腕がパンパンになり「しんどい！」と悲鳴を上がる。

そんななか、桝の竿に手応えが。はたして海のドラゴンの正体と？

■夢の調味料“海の結晶”がついに完成

一方、海のドラゴンをおいしくいただくために、昨年夏から横浜DASH海岸で動き出していた夢の調味料づくり。初上陸から17年、ゴミとヘドロだらけだったDASH海岸は、今や生命あふれる海に。環境も改善されてきた今ならば、念願だった“海の結晶”＝塩がとれるはず。

そのための装置を自分たちで手づくりし、さらに、強力な助っ人“海のガッキー”の力も借り、猛暑のなかで地道な作業を続けること3ヵ月、ついに奇跡の調味料が完成。

出来上がった“海の結晶”を使ってうまみを最大限に引き出したドラゴンと、福島DASH村で育てた新米が奇跡のコラボ。「めっちゃウマい！ 今までのDASHのなかで1位かも！」「むちゃくちゃおいしい！家族に食べさせたい！」と、みんなの箸が止まらない番組史上最高の豪快飯が爆誕する。

