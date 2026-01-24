Travis Japan、2nd CDシングルよりリード曲「陰ニモ日向ニモ」を先行配信！七五三掛龍也出演ドラマの挿入歌

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Travis Japanが4月15日にリリースするの2nd CDシングル「陰ニモ日向ニモ」より、リード曲「陰ニモ日向ニモ」が2月16日0時から先行配信される。

■ジャケット写真も解禁

「陰ニモ日向ニモ」は、メンバーの七五三掛龍也が出演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の挿入歌で、クールな質感とスピード感のあるビートが印象的な楽曲。先行配信に先行して全国のラジオではオンエアが解禁となった。

黒スーツのシックな装いに身を包んだメンバーが、オセロを囲んでミステリアスな表情を浮かべているカットを採用したジャケット写真も公開された。

2nd CDシングル「陰ニモ日向ニモ」は、初回T盤、初回J盤、通常盤、FC限定盤で発売。通常盤は初回プレス限定でスリーブケース付き、初回T/J盤には、それぞれ異なる内容、絵柄の特典映像ディスク、ステッカー・トレカセットが、FC限定盤には特典映像ディスクとフォトブックが付属する。

■リリース情報

2026.02.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「陰ニモ日向ニモ」

2026.04.15 ON SALE

SINGLE「陰ニモ日向ニモ」

■番組情報

テレビ朝日系 オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』

毎週土曜 23:00～

出演：藤井流星、七五三掛龍也 他

原作：夏原エヰジ『ぜんぶ、あなたのためだから』（講談社）

脚本：若杉栞南 藤平久子

制作：テレビ朝日 ストームレーベルズ

