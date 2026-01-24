■全国の25日（日）の天気

強い冬型の気圧配置が続き、寒気が居座るでしょう。日本海側では広い範囲で大雪が続きそうです。25日夕方までの予想降雪量は、北陸で80センチ、関東甲信・東海で70センチ、東北・近畿で60センチ、北海道で50センチとなっていて、その後もさらに増えるでしょう。

北陸や東海には、発達した雪雲が流れ込み、短時間で積雪が急激に増える所がありそうです。東海の平野部など、普段、雪の少ない太平洋側でも、昼前にかけて大雪となる所があるでしょう。大規模な車の立ち往生や交通機関の乱れに警戒するとともに、なだれや屋根からの落雪、除雪中の事故にも十分注意が必要です。

朝の最低気温は0℃以下の所が多く、寒中らしい冷え込みでしょう。日中は、24日より低い所が多く、寒さが一段と厳しくなりそうです。北海道や東北北部は、真冬日となるでしょう。

【予想最低気温（前日差）】

札幌-8℃（＋3 真冬）

仙台-3℃（±0 真冬）

新潟-1℃（±0 真冬）

東京都心1℃（＋2 真冬）

名古屋0℃（＋1 真冬）

大阪2℃（-1 真冬）

広島1℃（±0 真冬）

高知0℃（＋1 真冬）

福岡3℃（±0 真冬）

鹿児島4℃（±0 真冬）

那覇14℃（-1 真冬）

【予想最高気温（前日差）】

札幌-4℃（-2 真冬）

仙台1℃（-2 真冬）

新潟1℃（-1 真冬）

東京都心9℃（-2 真冬）

名古屋7℃（-1 真冬）

大阪8℃（±0 真冬）

広島7℃（-1 真冬）

高知10℃（＋1 真冬）

福岡8℃（-1 真冬）

鹿児島12℃（-2 真冬）

那覇20℃（＋1 2月中旬）

■全国の週間予報

居座っている強い寒気は、26日以降、ようやく抜けていきそうです。ただ、北陸や北日本の日本海側では26日も雪が降り、積雪がさらに増えそうです。

27日は、北日本の日本海側で雪が降りますが、北陸や西日本の日本海側は、湿った雪や、雨の降る所もあるでしょう。積雪が緩み、路面の状態も悪化しそうです。

28日以降は、日本海側では再び雪の降る所が多くなりそうです。太平洋側は、晴れて空気の乾燥した状態が続くでしょう。火の元にご注意下さい。気温はこの先も全国的に低く、厳しい寒さが続くでしょう。