プロ野球・巨人にFA移籍した則本昂大投手が24日、初めて球団のファーム施設であるジャイアンツ球場に姿を見せ、ブルペンで傾斜を利用したキャッチボールなどを行いました。

隣接するジャイアンツ寮内にある施設などを見て回った則本投手。「迷子になりそう」と笑うと、巨人ファンからの声援には「常にファンのみなさんの視線があるのはプロ野球選手にとってはすごく重要なことやと思うんで、伝統ある球団ですし、ファンのみなさんにしっかりと結果を残して、認めてもらうわけじゃないですけど、やっていかないとなと思います」と気を引き締めました。

この日は坂本勇人選手や田中将大投手なども球場でキャンプに向けた荷物整理をしていて、ロッカールームで再会を果たしたそう。楽天でともに日本一を経験した田中投手からは「溶け込みやすい（球団だ）よ」と言葉をかけられたといいます。

「新しいチームですけど知っている人は何人かいるんで、高梨（雄平）もそうですけど、早く溶け込めたらいいなって思います」

報道陣から取材を受けていたときに、ちょうど高梨投手が通りかかり、声をかける場面が。則本投手にとってはなじみやすい環境がすでにできあがっているような印象を受けました。