AKB48メンバー、美脚際立つ“お気に入り衣装”姿に視線集中「可愛さが限界突破してる」「脚長すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/01/24】AKB48の平田侑希が1月23日、自身のInstagramを更新。お気に入りの衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】AKBメン「脚長すぎ」ミニ丈のオキニ衣装姿
平田は「『ただいま 恋愛中』公演で1番好きだったFaint衣装」と添え、AKB48の楽曲「Faint」の衣装を着用した姿を投稿。黒で統一したハットやミニ丈ドレスから美しい脚やスタイルを輝かせている。
この投稿に、ファンからは「可愛さが限界突破してる」「脚長すぎ」「全身ショットがモデル級」「脚長い」「華やかで大好き」「大人の魅力って感じ」「クールな黒系も似合う」「衣装が見れて嬉しい」などと称賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆平田侑希、お気に入りの「Faint」衣装で美脚輝く
◆平田侑希の投稿に反響
