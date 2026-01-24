「ボトムス迷子」な低身長さんへ！【しまむら】ひと癖が可愛い♡「おしゃれパンツ」
ワイドパンツがトレンドとはいえ、低身長さんにとっては難易度高めなアイテム。【しまむら】の低身長さん向けタックパンツなら、計算された丈感とシルエットで着られている感が出にくく、コーデをバランスよくまとめてくれそうです。“ひと癖”デザインにも注目。
低身長向けが嬉しいワイドパンツ
【しまむら】「TT*AKAツイルタックP」\1,969（税込）
身長150cmのおしゃれママ@chii_150cmさんが「低身長さん向けのボトムスって本当に本当にありがたい存在」と絶賛するのがこのパンツ。ツイル素材に大胆に入ったタックがポイントです。低身長さんでも穿きやすい丈感と、フィットしやすい後ろゴム設計が魅力。細部までこだわったデザインながら、2,000円以下で手に入るコスパのよさもポイントです。
ウエストINもおしゃれに決まる！
ハイウエストに、アクセントとなるうねうねデザインが大人のかわいさを演出する1本。デザインに程よい存在感があるおかげで、ウエストINしても間延びせず、スタイルアップも狙えそうです。シンプルなトップス合わせでもサマになるから、コーデに悩みがちな日にも頼れる存在になりそう。ベージュ・ブラウンと春まで使えるカラーが揃っているので、季節をまたいで長く活躍してくれる予感です。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
Writer：Anne.M