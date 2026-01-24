「ボトムス迷子」な低身長さんへ！【しまむら】ひと癖が可愛い♡「おしゃれパンツ」

ワイドパンツがトレンドとはいえ、低身長さんにとっては難易度高めなアイテム。【しまむら】の低身長さん向けタックパンツなら、計算された丈感とシルエットで着られている感が出にくく、コーデをバランスよくまとめてくれそうです。“ひと癖”デザインにも注目。

低身長向けが嬉しいワイドパンツ

【しまむら】「TT*AKAツイルタックP」\1,969（税込）

身長150cmのおしゃれママ@chii_150cmさんが「低身長さん向けのボトムスって本当に本当にありがたい存在」と絶賛するのがこのパンツ。ツイル素材に大胆に入ったタックがポイントです。低身長さんでも穿きやすい丈感と、フィットしやすい後ろゴム設計が魅力。細部までこだわったデザインながら、2,000円以下で手に入るコスパのよさもポイントです。

ウエストINもおしゃれに決まる！

ハイウエストに、アクセントとなるうねうねデザインが大人のかわいさを演出する1本。デザインに程よい存在感があるおかげで、ウエストINしても間延びせず、スタイルアップも狙えそうです。シンプルなトップス合わせでもサマになるから、コーデに悩みがちな日にも頼れる存在になりそう。ベージュ・ブラウンと春まで使えるカラーが揃っているので、季節をまたいで長く活躍してくれる予感です。

