サッカーU23アジアカップ決勝

サウジアラビアで行われているサッカーの「AFC U23 アジアカップ」は24日（日本時間25日）、ジッダで日本代表と中国代表の決勝戦を行う。試合を前に、現地の中国領事館が異例の注意喚起をしている。

中国メディア「紅星新聞」は「間もなく日本との決勝戦 中国総領事館が安全のための注意喚起情報を発表」との見出しで記事を掲載。「ファンが安全に秩序正しく観戦できるよう、ジッダの中国総領事館が安全上のリスクについてまとめ、注意を喚起している」とし、同領事館のリリース内容を紹介した。

「一、法律法令を遵守し、禁止物品は決して持ち込まないこと」「二、宗教的伝統や風俗習慣を尊重すること」「三、観戦の規則を遵守し、礼儀正しく観戦すること」「四、移動の安全に留意し、証明書類や貴重品は適切に保管すること」と記された発表。チケットに関する誤情報も拡散されているようで、「正規のルートでチケットを購入すること。『中国パスポートで無料で入場できる』といった情報を信じてはならない」と注意した。

さらに、「ガラス製品、粉末状のもの、三脚、自撮り棒などを会場に持ち込まないこと。試合終了後は秩序正しくスタジアムを離れ、スタジアムの階段や非常口に長くとどまらないこと」とし、「現場の警備員の指示に従い、礼儀正しく、秩序正しく観戦し、スタジアムの治安や秩序を乱しうる行為には加わらないこと」とルールを守った観戦を呼びかけていた。

中国はグループステージ3試合でわずか1得点、1勝2分けと苦戦。イラクとタイにスコアレスドロー、オーストラリアには1-0という内容だった。しかし、準決勝のベトナム戦では3-0と快勝。一方、2028年のロサンゼルス五輪をにらみU-21で固めた日本はグループステージを全勝で勝ち上がると、準決勝では韓国に1-0で勝利していた。



（THE ANSWER編集部）