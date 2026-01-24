市川紗椰、隅田川で“大亀の謎”に迫る 「水面に浮かぶ3個のブイの謎」も…テレビ大阪特番
モデル・タレントの市川紗椰が、あす25日に放送されるテレビ大阪制作・テレビ東京系6局ネットの特番『海ノ民話をたどる旅〜物語が生きる海へ〜』（後4：00〜5：15）に出演する。
【写真】市川紗椰、千住の名店でボリューム満点の「うな重」を堪能
日本全国に伝わる「海ノ民話」の舞台となった土地を、市川らが訪れ、民話に込められた海と共に生きる日本人の知恵や工夫を再発見する旅番組。市川は「大亀伝説」を追って東京・北千住をめぐる。
徳川家康が江戸に移ってきた頃、人と物の流れを呼び込むために隅田川に橋を架ける大工事が行われた。しかし橋げたを打つ工事が難航。いくら打っても刺さらない原因は川に住む「大亀様」の甲羅が邪魔をしているからだという。
市川は、大亀の謎、そして隅田川、千住大橋と共に生きてきた人たちの思いに迫る。現在かかる千住大橋も歴史的な構造物として注目されており、市川は「近くで見るとすごい、細かいリベットが無数にありますねー！かっこいい！」「アール・デコ好きにはたまらない」と見惚れる。さらに「水面に浮かぶ3個のブイの謎」が明かされる。
