就任して1年がたったアメリカのトランプ大統領。看板政策のいわゆるトランプ関税は世界を翻弄しただけでなく、アメリカ国内の企業にも暗い影を落としています。

◇ ◇ ◇

アメリカ・トランプ大統領（去年4月）

「世界中の国々に相互関税を課すという歴史的な大統領令に署名する。きょうはアメリカを再び豊かにする日となる」

世界に衝撃を与えたトランプ政権による「相互関税」。去年8月以降、日本がアメリカに輸出する物品にも15％の相互関税が課されました。

ニューヨーク近郊にある卸売業者では、日本から仕入れた魚介類をアメリカの和食レストランなどに卸しています。

Yama Seafood 山梨信彦社長

「15％上がった分、半分以上(自社で)吸収した。みんな苦しんでいるのに、うちだけ値段上げてすみませんっていうのは良いビジネスとは思わないので」

関税分は経費を見直すなどして多くを自社で吸収し、値上げを最小限に抑えたといいます。

Yama Seafood 山梨信彦社長

「円安なのでまだできているという感じ。でも結局最終的に苦しむのはコンシューマー（消費者）」

トランプ関税で苦しむのは結局、アメリカの消費者だと指摘します。

トランプ大統領（去年4月）

「米国史上最も重要な日だと私は思う。これは経済的な独立宣言である」

◇ ◇ ◇

関税で国内産業を守ると宣言したトランプ大統領。しかし、“トランプ関税”はアメリカの消費者だけでなく、企業にも暗い影を落としています。

アメリカ南部にある製材工場を訪ねました。松の木を使った材木を生産し、国内へ出荷しています。この会社には、海外に輸出する材木を生産する工場もありました。

しかし…。

NNNアメリカ南部 櫻茜理記者

「輸出品を中心に製造していたこちらの工場は、去年7月に閉鎖を余儀なくされました」

きっかけは、去年トランプ関税で中国との関税戦争がエスカレートした事でした。

材木会社の経営者

「中国政府がアメリカの木材製品に課した相互関税が私たちを直撃しました。製品の需要はほぼ絶たれてしまったのです」

中国に最大170パーセントの関税を課したアメリカ。対抗して中国は100パーセントを超える関税をかけたのです。工場はたたまざるをえず、従業員の多くも別の会社へ移りました。

材木会社の経営者

「1980年以前のように、すべてをアメリカで生産したいという気持ちはわかりますが、グローバル化を元に戻すことはできません」

大統領選挙では、トランプ氏に投票したという経営者の男性。

材木会社の経営者

「トランプ氏の方がましだと思っていましたが、強い疑念を今は抱いています」

アメリカ国内にも暗い影を落とすトランプ関税。アメリカの最高裁は、近く、この関税が「合法」かどうか結論を出す見通しです。