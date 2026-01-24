◇大相撲初場所14日目（2026年1月24日 両国国技館）

新大関で昨年九州場所からの連続優勝を狙う安青錦（21＝安治川部屋）は結びで横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）に押し倒しで敗れて3敗に後退した。立ち合いで当たり負けると、のど輪で押し込まれて勝負を決められた。

西前頭12枚目の阿炎（31＝錣山部屋）は関脇の高安（35＝田子ノ浦部屋）に勝ち、24年九州場所以来の2桁10勝目を挙げた。立ち合いから威力のある突っ張りで押し込むと、左に回り込もうとする相手を冷静に送り出した。

優勝戦線生き残りをかけた3敗対決は西前頭4枚目の熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）が関脇・霧島（29＝音羽山部屋）を下して3敗を守った。左上手を引くと力強い寄りで最後は体を預けて浴びせ倒した。

1年半ぶりに幕内復帰した東前頭16枚目の朝乃山（31＝高砂部屋）は小結の若元春（32＝荒汐部屋）に敗れて9勝5敗となった。朝乃山は差し手争いに敗れ、引きつけられて土俵を割った。

14日目を終えて優勝争いは、3敗の安青錦と熱海富士がトップ。4敗の大の里、霧島、阿炎、西前頭16枚目の欧勝海（24＝鳴戸部屋）にも優勝の可能性が残る大混戦となった。