山田涼介MC『うぶごえ』ライブイベント参加 番組発の新曲を初披露
Hey! Say! JUMPの山田涼介がMCを務める日本テレビの新感覚音楽ドキュメントバラエティー『うぶごえ』が、イープラス主催のライブイベント『FAVOY TOKYO』とコラボすることが24日、発表された。
【番組カット】キュート！両手でOKポーズを作り照れ笑いを浮かべる山田涼介ら
同番組はこれまで4回の放送を行い、令和のJ-POPをけん引する「ボカロP（コンポーザー）」「シンガー」「絵師」の3つの才能をマッチング、テーマに基づいて新たな作品を作り上げ、次なるヒット曲が生み出される瞬間に密着してきた。次回放送は、3月12日深夜1時29分から放送する。
ボカロP・歌い手をはじめ細分化されたネット音楽を一挙に楽しめるライブイベント『eplus presents FAVOY TOKYO』とコラボレーションするということが明らかになった。2月26日に東京・お台場のZepp DiverCityで行われるFAVOY TOKYOの公演が「うぶごえコラボDAY」となり、うぶごえでマッチングしたアーティストが出演。それぞれの楽曲を披露しつつ、番組内で制作した楽曲が初披露される。
今回、うぶごえでマッチングしたアーティストは、コンポーザーとして、“歌い手”出身でシンガー・トラックメイカーとして多様なジャンルを独自のスタイルで発信する「水槽」。シンガーとして、さまざまなCM・アニメ主題歌の歌唱、さらに米津玄師はじめ多くのアーティストとのコラボも話題の「Daoko」。そして、イラストレーターとしてはFAVOY TOKYOのビジュアルも手掛ける青を中心に繊細なタッチを得意とする「萩森じあ」が決定した。「水槽」と「Daoko」がFAVOY TOKYOに出演し、それぞれ歌唱。さらに番組で制作した楽曲を初披露する。
番組を通して制作された楽曲が実際に披露される貴重な機会となる本企画。番組とライブで、参加アーティストや楽曲を掘り下げる新しい音楽体験を楽しめる。
