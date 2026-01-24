NCT WISH、メンバー撮影のコンサート裏側公開 サクヤの“メロいファンサ”も
6人組ボーイズグループ・NCT WISHが、25日放送のCSテレ朝チャンネル1『M:ZINE完全版〜躍進を続けるグローバルユニット NCT WISHの魅力大全開SP』（正午〜後1：30）に出演する。
【番組カット】仲の良さを発揮！組体操をするNCT WISH
同番組では、地上波番組（月3回）に収まりきらなかった未公開の映像＆トークを90分のうち40分以上収録。メンバーがコンサートの楽屋裏でお互いを撮影した秘蔵写真をはじめ、完全版でしか見られない“NCT WISH”をたっぷりと収めている。楽屋裏でのエピソードトークや、収録の休憩中の様子、ツアー中にメンバーが食べていた日本食の話題など、ステージ上とは違う一面も明らかになる。
さらに、MC・若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE）と山添寛（相席スタート）が大興奮した、サクヤの胸キュン必至の“メロいファンサ”もCS完全版限定で公開する。
未公開シーンは「仲が良すぎる共同生活“4大事件”の裏側をさらに深掘り」「キメ顔ピラミッドのご褒美“芋けんぴ”。シオンが“芋けんぴ”の魅力に気づいた理由も明らかに」「ユウシが山添に“肩ポン”!?未公開ファンサービス映像」「SHINeeミンホとの先輩・後輩エピソード」「先輩とのコミュニケーションが特に上手いメンバーとは？」「『天使な一言選手権』優勝者にはリョウの大好物・グミをプレゼント！果たして優勝を手にしたのは？」「『天使な一言選手権』でジェヒの長すぎる前振りに“悪魔山添”が降臨!?」「リクが、従兄妹である元モーニング娘。高橋愛とのエピソードを明かす」「カメラマン若井が芋けんぴポーズのNCT WISHを激写！」「CSだけの収録後の感想トーク」となる。
