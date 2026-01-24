元阪神監督の矢野燿大氏（57）が、23日に公開された古田敦也氏（60）のYouTubeチャンネル「フルタの方程式」に出演。25年シーズンでプロ野球記録を更新するなど大躍進だった阪神・石井大智投手（28）の獲得秘話を明かした。

動画では「フルタの方程式ドラフト会議2025冬」と題した企画を展開。監督経験のある古田氏、矢野氏、高津臣吾氏、真中満氏の4人が、3月に実施予定のWBCを戦う日本代表を想定しドラフトを開催。現役選手たちを1位から順に指名した。

古田氏と矢野氏は2巡目で石井を指名。古田氏は「今年、日本のピッチャーで一番点を取られなかった。日本記録を作ったピッチャー、どこかで選びたいと思ってましたし、WBCがあったとして、どれくらい海外のピッチャーに通用するか見てみたい。敬意を表して、このへんでいっとかないと矢野さんに獲られるんじゃないかなと」と賛辞。

矢野氏はこのコメントに「いや〜うれしいな〜」と笑顔。自身が佐藤輝明をクジで引き当てた2020年のドラフトを振り返り「この年は7人で終わる予定やったんです。でも残ってたんです大智が。最後の最後で球団と話して獲った選手が、WBCのもし抑えで出てきたら！夢ないですか？僕はそれに懸けたいなと。それぐらいハートも熱いやつなんです」と予定外の8巡目で石井を指名したことを明かした。

石井は昨季53試合に登板し、防御率は驚異の0・17。自責点のある投手ではプロ野球史上初の防御率0・1点台を記録した。勝ちパターンの一角を担って猛虎が誇る鉄壁のリリーフ陣をけん引し、リーグ優勝の原動力に。レギュラーシーズンで失点を許したのは、4月4日巨人戦（東京ドーム）の1試合だけで、プロ野球記録を大幅に更新する50試合連続無失点を記録。記録を継続させたまま、レギュラーシーズンを終えた。契約更改では年俸8200万円から1億1800万円アップの2億円（金額は推定）でサインした。