歌手アグネス・チャン（70）が、24日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」に出演。子どもが進んで勉強をする方法を明かした。

藤本美貴＆庄司智春夫婦は「子どもが進んで勉強しない」という悩みを明かした。すると3人の息子が、米カリフォルニア州にある世界大学ランキングトップ3常連校のスタンフォード大を卒業しているアグネスは「子どもは学校行って自分できるなと思うと学校が楽しい。そして自分のテストの点数が良ければうれしい。それがやっぱり基本的にできるようにしたいんです。気楽に学校に行ける。ドキドキして学校に行かない。圧力のない学校に行けるっていうことをしたかったのよ」と語った。

続けて「だから、小さい時から本をたくさん読んであげて、文字が大好きな子にしたの。そうすると、読解力というんですか？それがつくから。で、文章がうまくなる。だから、それが読書の1つ。もう1つはやっぱり1個だけでいい、得意科目。1個でいいんです」と明かした。

藤本が「日本だと満遍なくできるようにしなきゃいけないみたいな雰囲気はあるんですけど」と聞くと、「無理ですよね。無理じゃないけど、できる子もいるんですけど。だいたいみんな得意、不得意とかあるから」とし、「私の場合は、得意なところを必死で伸ばした。そうすると、ちょっとした博士になる。長男が数学が好き、他は全部嫌い。数学が好きだから一生懸命数学をやらせた。数学毎回100点。だから何考えてるかっていうと『私いい学生かもしれない』」と説明し、「『ほら、数学もできるんだから、他もできると思うよ』。だんだん、他の点数も上がってきた。自己肯定感が上がれば、子どもは怖くないの。怖くなければ勉強も、学校楽しくなる」とアドバイスをした。