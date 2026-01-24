お笑いコンビ、ニューヨークの嶋佐和也（39）が23日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（深夜1時3分）に出演。芸人の先輩がやっている「怖い」趣味を明かした。

KEY TO LITの岩崎大昇（23）は「趣味がない」という悩みを告白した。

岩崎は「前に（くりぃむしちゅーの）上田さんと一緒になった時にその話をしたら『クレー射撃をやった方がいい』って」とすすめられたことを明かした。

朝日奈央は「なになになになに」と驚き、嶋佐も「上田さんクレー射撃やってんの？」と反応した。

有田は相方の趣味について「クレー射撃を勧める人って相当信頼されていると思うよ。ひた隠しにしながらやってるから」と語った。

嶋佐は「クレー射撃やってる芸能人って全員怖くない？ヒロミさんとか、上田さんとか、極楽とんぼの加藤（浩次）さんとか怖いよね。誘われても『うっ』ってなっちゃう」と語った。

岩崎は「どうやって始めるんですかって聞いたら、（上田が）『始めるまでに半年くらいかかる』って」と始めるハードルが高いことを語った。

嶋佐は「あまりその界隈に交わらない方がいいと思う。怖いじゃん」と語り、共演者を笑わせていた。