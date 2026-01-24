赤ちゃんと一緒に過ごしている時の大型犬は、まるでベビーシッターのようで…？尊いやり取りが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で47万9000回再生を突破。「素敵な関係」「優しい世界」「めっちゃ癒されました」といった声が寄せられています。

大型犬と赤ちゃんのやり取り

TikTokアカウント「chachamaru_husky」に投稿されたのは、シベリアンハスキーの「茶々丸」くんと赤ちゃんの微笑ましいやり取りです。この日、茶々丸くんと赤ちゃんが向かい合ってのんびり過ごしていたら、赤ちゃんが茶々丸くんの前足にそっと触れてきたそう。

そして茶々丸くんが「なに？」というように前足を軽く上げると、「きゃははっ」と笑い声を上げる赤ちゃん。可愛い反応に、思わず頬が緩みます。

赤ちゃんが再び前足にタッチしたら、先ほどと同じように前足を上げる茶々丸くん。どうやら赤ちゃんが喜んでいるのを見て、「そんなにこの動きが面白いなら、もう１回やってあげる」とサービスしてくれているようです。

愛にあふれた光景にほっこり

その後も赤ちゃんがタッチするたびに、茶々丸くんは前足を上げてくれたとか。赤ちゃんを優しい眼差しで見守りながら一生懸命あやしてくれている姿は、まるでベビーシッターのよう！愛にあふれた光景に、心が温かくなります。

しかしさすがの茶々丸くんも途中で飽きてきて、「何がそんなに面白いの？」とちょっぴり呆れたような表情に。赤ちゃんはその反応すら面白いのか、ますますご機嫌になったそうですよ。もしかしたら茶々丸くんには、赤ちゃんを笑顔にする不思議な力があるのかもしれませんね。

この投稿には「可愛すぎる」「素敵なベビーシッターさん」「笑ってくれるのわかっててやってる！！凄い」「永遠に見ていたい」「幸せな気持ちになる」といったコメントが寄せられています。

みんなに愛される素敵な男の子

茶々丸くんはマイペースでツンデレな性格とのことですが、赤ちゃんとの接し方から優しくて愛情深い子だということがわかります。そんな茶々丸くんは犬友達にも好かれていて、同じ大型犬はもちろん小型犬のお友達とも仲良くしているのだとか。これからもみんなに愛されながら、幸せいっぱいの日々を過ごしてほしいですね。

茶々丸くんの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「chachamaru_husky」をチェックしてくださいね。

