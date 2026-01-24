「お散歩」のイメージを覆すワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で45万5000回再生を突破し、「全然帰る気ないｗｗ」「想像してた散歩ではなかった(笑)」「お手伝いさん、かっこいい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：マイナス5度の中、散歩に出かけた犬とお手伝いさん→30分帰ってこないので心配していたら…】

積雪の中のお散歩

Instagramアカウント「teinedogschool」の投稿主さんは、札幌で犬の学校を営んでいます。この日、札幌はマイナス5度まで冷え込んだそう。雪が積もっている日も、わんこたちのお散歩は欠かせません。

そこで、お手伝いさんがわんこのお散歩に行くことになりました。ところが、お手伝いさんとわんこはなかなか戻らなかったといいます。出発してから既に30分が経過。投稿主さんは、トラブルが起きていないか心配で探しに行くことにしたそうです。

衝撃的な姿にびっくり！！

幸いにも、お手伝いさんとわんこはすぐに見つかりました。反対車線にいたという2人を観察していると…。なんと、雪の上を全力疾走していたのです。お手伝いさんは、わんこに合わせて雪の段差をジャンプしたり、障害物を避けながら走っていたといいます。

まるで50ｍ走のように本気で走る2人の姿に、思わずびっくりしたという投稿主さん。積雪の上とは思えない華麗な走りから、お手伝いさんのポテンシャルが伝わります…！！

思う存分走った2人は、怪我もなく元気いっぱい帰宅したそう。全力で付き合ってもらって、わんこも大満足のお散歩になったことでしょう♡

この投稿には、「マラソン大会のように走っててすごい」「お手伝いさん…只者じゃない」「道民でもこんなに走れる人少ないよ」など、多くのコメントが寄せられています。

お手伝いさんは犬使い！？

驚異の運動神経を見せたお手伝いさんですが、犬の学校に通うわんこたちの「よきリーダー」でもあるそうです。たくさんのわんこを引き連れていても、全員がお手伝いさんの指示に従うのだとか。

「行くよ～」と言えば後に続き、「帰るよ～」と言えば素直についていくのだといいます。その光景は、まるでオオカミの群れのよう。

ちなみに、別の投稿によると、学生時代のお手伝いさんは「帰宅部所属」だったそうです。犬使いのようなお手伝いさんの姿に、惚れ惚れしてしまう一幕でした！！

Instagramアカウント「teinedogschool」には、他にもわんこたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。お手伝いさんの素敵な姿も…♪是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「teinedogschool」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。