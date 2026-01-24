水を張らない田んぼに種をまき、ビール酵母の力で稲を育てる新しいコメ作りが注目を集めている。

田に水を張り続ける必要がなく、作業を大幅に省力化できるとして昨年は３６道県の農業法人などが導入。農林水産省は農家の労働力不足などの課題解決につながるとして、栽培技術の確立に向け研究開発に乗り出す。（春日部支局 住友堅一）

「田植えから育てたコメと遜色なかった」。埼玉県杉戸町の農業生産法人「ヤマザキライス」の山崎能央社長（５１）は昨年産米の出来を振り返る。同法人は年間約６００トンを生産。２０２４年から田んぼの１割で、「節水型乾田（かんでん）直播（ちょくは）」栽培を取り入れている。

一般的なコメ作りは、田んぼを耕し、水を張り、別の場所で育てた苗を田植えする。長期間の水の管理が必要だったが、乾いた田んぼに機械で種をまく新栽培法では収穫までに数回水を入れるだけで、山崎さんは「労働時間は７割減。コストも下げられる」と話す。

これまでも田植え作業を省略する方法はあったが、課題は稲の生育の難しさだった。比較的安定した生育を可能にしたのは、アサヒビールグループの「アサヒバイオサイクル」（東京）が１５年に開発したビール酵母を使った農業資材だ。付着した種が免疫力を高めようと根を土の中に伸ばし、水分をよく吸収するようになるという。

北海道網走市の「福田農場Ｆ４」は２０年に使い始め、２５年には１・５ヘクタールに拡大した。代表の福田稔さん（４４）は「大量の水を田んぼに引く設備がない畑でもコメ作りができ、画期的だ」と話す。アサヒバイオサイクルによると、昨年少なくとも３６道県で使われた。

農水省は２４年に全国の８農業法人で栽培の実証事業を実施。収穫量が減った田んぼもあった。収穫量を確保するために必要な水の量や雑草の繁殖を防ぐ方法などの研究に乗り出すことにした。農業経営に寄与するか分析することも予定する。茨城大の黒田久雄名誉教授（農業土木学）は「水資源の有効活用につながり、農作業を減らすことも可能だ。一方で品質が落ちた例もあり、普及には国が栽培方法の目安を示すことが求められる」としている。