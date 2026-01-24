女優の中越典子（46）が24日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。夫に嫉妬してしまうこと明かす場面があった。

中越は2014年12月に俳優の永井大と結婚。子供については「うちは上が男の子で、小学校2年生で8歳、下が年子で7歳の娘です」と明かした。

中越はゲストの歌手・アグネス・チャンに相談したいこととして、自身が「やきもち焼きで」と言い、子供たちが「パパっ子で。物凄くそこに入れない」と嫉妬を口に。子供たちは空手を習っており「父親が教えたりもしていて。その3人の世界観でやっているんですよ」と打ち明けた。

「私何か蚊帳の外感があって。凄い寂しくて」と中越。永井が子供たちの試合前に「勝ったら1万円あげる」と約束していたとも語り、「聞いてなくて」とぼやいてみせた。

「なんでそんないいとこ取りすんの？みたいな」と続け、結局試合は「勝っちゃって。で（お金を）あげてたりして。3人だけで話していたみたいで。そこ私も入れてほしいとこ」とぶっちゃけた。

「どうして入れてくれないの。空手もできないし、得点入れたとか決まったとかも分からないし、応援の仕方よく分からないし。頑張れー！しか言えなくて」と一気に話すと、MCの「品川庄司」庄司智春は「すいません、相談ですよね。家庭内の愚痴じゃないですよね」と確認して笑わせた。

「ジェラシーを感じてしまうと」と念押しし、「そんなのも隠せなくて。すねちゃうんですよ。家族の前で」と苦笑した。

アグネスは「これは子育てじゃなくて夫婦の問題です」と断言し、「パパ、私も入れてくださいよって」「1万円あげるんだったら私に先に言わないと、1万円あげるの良くないよって、アグネスさんが言ってたって」と話すようアドバイスした。

「お金をあげるんじゃなくて、成果を喜ぶのを教えなきゃ。でもママがすねているのは、子供たちは凄いうれしいです。全然OKです」とも語った。