1月24日、京都競馬場で行われた11R・睦月ステークス（4歳上オープン・芝1600m）は、浜中俊騎乗の12番人気、レイベリング（牡6・美浦・鹿戸雄一）が勝利した。3/4馬身差の2着に2番人気のマイネルチケット（牡4・栗東・宮徹）、3着にニホンピロキーフ（牡6・栗東・大橋勇樹）が入った。勝ちタイムは1:34.1（良）。

1番人気で川田将雅騎乗、シヴァース（牡5・栗東・友道康夫）は、6着敗退。

【若駒S】ショウナンハヤナミがデビュー2連勝…大外一気の差し切りV

睦月S・レイベリング

単勝1万650円の波乱

浜中俊騎乗の12番人気、伏兵レイべリングが鮮やかな大逃げを決めた。スタートから軽快に飛ばして主導権を握ると、向こう正面では後続に8馬身以上の差をつける展開。それでも無理にペースを上げることなく、手応え十分のまま直線へ向いた。直線でも脚色は衰えず、最後まで後続を寄せ付けない完封劇。上位人気馬を従えて、堂々の逃げ切りVを飾った。単勝は1万650円と波乱の決着となっている。

レイベリング 23戦6勝

（牡6・美浦・鹿戸雄一）

父：Frankel

母：Noyelles

母父：Docksider

馬主：ビッグレッドファーム

生産者：Sir Nicholas & Lady Nugent