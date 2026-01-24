1月24日、京都競馬場で行われた3R・3歳新馬戦（ダ1800m）は、浜中俊騎乗の5番人気、ホーナー（牡3・美浦・栗田徹）が勝利した。クビ差の2着にストリートクイーン（牝3・栗東・高橋一哉）、3着にフォーティンブラス（牡3・栗東・池江泰寿）が入った。勝ちタイムは1:57.1（良）。

1番人気で武豊騎乗、メイショウライゴー（牡3・栗東・安達昭夫）は11着、2番人気で坂井瑠星騎乗、トレジャーストーン（牡3・栗東・藤原英昭）は16着敗退。

【中山6R】クラウトロックがデビュー2連勝…出遅れも問題にせず快勝

浜中俊騎乗の5番人気、外国産馬ホーナーが嬉しいデビュー勝ちを飾った。レースでは中団から徐々にポジションを押し上げる形。終始外目を回る厳しい展開ながらも、直線では最後までしぶとく脚を使い、ゴール前で2着馬との激しい追い比べを制して抜け出した。一方、1〜3番人気に支持された上位人気勢は揃って掲示板外に敗れ、波乱の決着となっている。

ホーナー 1戦1勝

（牡3・美浦・栗田徹）

父：Improbable

母：Social Gal

母父：Pure Prize

馬主：長谷川進一

生産者：Kim Nardelli, Rodney Nardelli & William Werner