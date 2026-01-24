「今日好き」今井暖大「さすがに頭髪検査ひっかかったので」イメチェンに反響「ビジュ最高」「爽やかさ増す」
【モデルプレス＝2026/01/24】クリエイター・おさきの弟で俳優の今井暖大が1月23日、自身のInstagramを更新。暗めのヘアカラーにイメチェンした姿を公開し、話題となっている。
【写真】「今日好き」出身17歳イケメン「頭髪検査ひっかかったので」暗髪にイメチェン
今井は「さすがに頭髪検査ひっかかったので暗くしてもらいました」とつづり、高校生らしい理由でのイメチェン写真を投稿。以前よりも暗いカラーに変え、カメラに向かってウィンクする姿を披露した。
この投稿にファンからは「落ち着いた感じで素敵」「爽やかさ増す」「ビジュ最高」「なんでも似合う」「暗いのも好き」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今井は「マクタン編」に参加していた。（modelpress編集部）
◆今井暖大、髪色チェンジ
◆今井暖大の投稿に反響
