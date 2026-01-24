結婚発表の餅田コシヒカリ、白無垢＆青の和装ウエディングフォト公開「目を奪われる」「カラフルで綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/01/24】お笑いタレントの餅田コシヒカリが1月23日、自身のInstagramを更新。和装のウエディングフォトを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】結婚発表の100キロ超美人芸人「カラフルで綺麗」和装ウエディングフォト
餅田は「ラスト和装シリーズ」とつづり、和装でのウエディングショットを複数枚公開。「ドレスがオレンジだったのでお着物は青 色々な色が散りばめられていて綺麗だった〜」と華やかな青の着物を身に着けた姿と、白無垢での花嫁姿を披露しており「白無垢はなかなか着れるもんじゃないから、着れてよかった」と記している。
また「夫とモルモットとセキセイインコと仲良く暮らしてまいります これからも応援よろしくおねがいします」と締めくくっている。
この投稿に「美しさに目を奪われる」「華やか」「どちらも最高に素敵」「白無垢めちゃくちゃ似合う」「幸せで輝いてる」「気品溢れる着物美人」「カラフルで綺麗」などと注目が集まっている。
餅田は、2026年1月13日に出演した日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜よる8時〜）で、2年前に結婚していたことを初告白した。（modelpress編集部）
◆餅田コシヒカリ、和装花嫁姿を披露
◆餅田コシヒカリの投稿に反響
