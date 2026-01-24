餅田コシヒカリ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/24】お笑いタレントの餅田コシヒカリが1月23日、自身のInstagramを更新。和装のウエディングフォトを公開し、反響を呼んでいる。

◆餅田コシヒカリ、和装花嫁姿を披露


餅田は「ラスト和装シリーズ」とつづり、和装でのウエディングショットを複数枚公開。「ドレスがオレンジだったのでお着物は青 色々な色が散りばめられていて綺麗だった〜」と華やかな青の着物を身に着けた姿と、白無垢での花嫁姿を披露しており「白無垢はなかなか着れるもんじゃないから、着れてよかった」と記している。

また「夫とモルモットとセキセイインコと仲良く暮らしてまいります これからも応援よろしくおねがいします」と締めくくっている。

◆餅田コシヒカリの投稿に反響


この投稿に「美しさに目を奪われる」「華やか」「どちらも最高に素敵」「白無垢めちゃくちゃ似合う」「幸せで輝いてる」「気品溢れる着物美人」「カラフルで綺麗」などと注目が集まっている。

餅田は、2026年1月13日に出演した日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜よる8時〜）で、2年前に結婚していたことを初告白した。（modelpress編集部）

