元AKB48メンバー「1日限定復活」ミニスカアイドル衣装姿にファン歓喜「現役にしか見えない」「全身バランス完璧」
【モデルプレス＝2026/01/24】元AKB48の浅井七海が1月23日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つアイドル衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元AKB「全身バランス完璧」美脚際立つミニスカアイドル衣装
浅井は「1日限定復活アイドル A one‐day comeback idol．」と綴り、パフスリーブのブラウスにミニ丈のスカートを合わせた、チェック柄のアイドル衣装姿を投稿。スラリと伸びた真っ直ぐで美しい脚が際立つ、華やかなスタイリングを披露している。
この投稿には「全身ショット最高すぎる」「めちゃめちゃ可愛い」「現役アイドルにしか見えない」「着こなしてる」「全身バランス完璧」「待ってました」といった反響が寄せられている。
浅井は2016年10月、AKB48第16期生オーディションに合格し、チームBのキャプテンとして活躍。2024年1月31日をもってグループを卒業している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
