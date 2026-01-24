伝統の「桑皮紙」を現代に生かす若者 中国新疆ウイグル自治区
【新華社ウルムチ1月24日】中国新疆ウイグル自治区ホータン地区出身のムエセル・アへマトトフティさん（24）は、墨玉（カラカシュ）県の桑皮紙産業パークで桑皮紙（桑の樹皮を原材料として作られた紙）を使った文化クリエーティブ製品をデザインしている。
2025年に新疆芸術学院ビジュアルコミュニケーションデザイン専攻を卒業したムエセルさんは、故郷に戻り桑皮紙の文化クリエーティブ製品デザイナーになることを選んだ。ムエセルさんの作業台には、自らデザインした桑皮紙の装飾画、冷蔵庫用マグネット、アートランプなどが所狭しと並べられている。
桑皮紙は千年以上の歴史があり、製紙業の「生きた化石」とも呼ばれ、国家級無形文化遺産に登録されている。
25年に新疆支援プロジェクトにより同パークが完成、正式に運営を開始した。パークは文化展示、クリエーティブインキュベーション、観光体験が一体となった拠点になっている。ムエセルさんは、パークに専用の制作スペースを持つだけでなく、ショート動画などを通じて桑皮紙をより多くの人へ発信もしている。
ムエセルさんのデザインのインスピレーションは、身近な自然や文化から得られることが多い。故郷のアーモンド（巴旦木）の花、ザクロの花、じゅうたんや門の装飾、亀茲（きじ）石窟壁画に見られる伝統的な文様がムエセルさんの手によって洗練、再構築され、ノートのエレガントな模様やしおりの繊細なラインへと生まれ変わる。
若者の筆と情熱によって、歴史ある紙に全く新しい物語がつづられている。（記者/丁磊）