バイオリニスト・高嶋ちさ子（57）がプロデュースする「高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト」のメンバーで、バイオリニストの盧佳那（31）が24日、自身のインスタグラムを更新。結婚と第1子出産を報告した。

「お久しぶりです 年々SNS不精に拍車がかかり1年以上も間が空いてしまいましたが...皆さまお元気でしょうか」と呼びかけ。「ご無沙汰している間に様々なできごとがあり、その中でも1番大きな変化としてママになりました（結婚のご報告すっ飛ばしですみません。いつか思い出を振り返る機会があればまたその時に...)」と第1子出産と結婚していたことを明かした。

「育児は次から次へと降りかかってくる試練の連続で、とんでもない早さで毎日が過ぎ去っています 赤ちゃんの成長速度は凄まじく、どんどん大きくなっていくのが早くも寂しいような...それでも1日ごとにできることが増えていく姿はとても生命力に溢れていて、不思議で、こんなに嬉しく感じられるものなのかと初めての感情がたくさん芽生えています 最近は私の顔をみるとケラケラと笑ってくれるようになってきました」と綿子の成長に目を細めた。

「そして今年は12人のヴァイオリニストが結成20周年を迎えるスーパーイヤー そんな記念すべき年に、ありがたいことに約2年ぶりに復帰させていただく運びとなりました」と報告。「長年育てていただき沢山の経験を重ねてきたグループで、再び演奏活動を共にさせていただけることがとても楽しみです。ブランクや子育てとの両立などなど不安もありますが、今までの活動の中でお世話になってきたすべての方、応援し続けてくださったファンの皆様への感謝の気持ちを存分に伝えられるような、そんな1年にしたいと思っているので、心をこめて頑張ります 本年もどうぞよろしくお願いします」とつづった。

盧は桐朋学園大学音楽学部卒業。2015年にプロジェクトに加入していた。