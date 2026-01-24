富山県内はきょう、雪が降り続いています。あすも広く雪が降り、積雪がさらに増えそうです。



冬型の気圧配置が続いている影響で、県内はきょうも雪が降っています。



県内の午後5時の積雪は、富山市猪谷で53センチ、砺波市で42センチなどとなっています。



また、あすの午後6時までの24時間に予想される降雪量は、いずれも多いところで、平野部で40センチ、山間部で60センチです。





雪のため交通機関に影響が出ています。JR西日本は、城端線と高山線できょうこのあとの最終列車まで運休、特急サンダーバードと特急しらさぎは、今夜、合わせて11本が運休します。さらに、サンダーバード、しらさぎともに、あすは始発から運休します。運転再開は、早くとも夕方以降の見込みです。あいの風とやま鉄道は、上下線合わせて8本が、泊駅と直江津駅の間で区間運休します。また、きょう午前10時過ぎ、高岡市の広小路電停付近で、万葉線の回送車両が脱線しました。運転士1人が乗っていましたが、けがはありませんでした。この事故のため、万葉線はいまも高岡駅と米島口の間で区間運休していて、バスによる代行輸送をしています。万葉線では、脱線の原因を調べるとともに復旧を急いでいますが、いつ頃復旧できるかめどが立たないということです。空の便は、東京発富山行の最終便が欠航したため、あすの富山発東京行の第1便も欠航します。交通機関に大雪の影響が出ています。出かける際は、交通情報を確認してください。