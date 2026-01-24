冬に行きたいと思う「徳島県の道の駅」ランキング！ 2位「もみじ川温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
冷たい空気を切り裂いて走る冬のドライブは、いつもより遠くの景色までくっきりと見渡せ、私たちの五感を心地よく刺激してくれます。今回は寒さを忘れてハンドルを切りたくなるような魅力的なスポットをピックアップしました。

All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたいと思う「徳島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】▼調査概要
調査期間：2026年1月19〜20日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国10〜60代の男女250人
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
2位：もみじ川温泉（那賀町）／58票2位は、那賀町の「もみじ川温泉」です。那賀川のほとりに位置し、美しい湖畔の景色を楽しみながら温泉に浸かれるのが魅力。冬の冷えた体を芯から温めることができ、名物のダムカレーなどのグルメも楽しめます。
回答者からは「山に囲まれた立地で、寒い季節にゆっくり体を温めながら自然を楽しめるので」（50代女性／愛知県）、「美味しいものがたくさんあるからです」（50代女性／兵庫県）、「もみじ川温泉は、冬の冷たい空気の中で入る温泉が格別だと聞きました。周囲の山々が雪化粧することもあり、静かな景色を眺めながらゆっくり過ごせる点に魅力を感じています。道の駅として地元の特産品も楽しめるので、ドライブの休憩と温泉の両方を楽しめる場所として選びました」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
1位：くるくるなると（鳴門市）／64票1位に輝いたのは、「くるくるなると」でした。鳴門金時やレンコンなど、特産品をテーマにした体験型食のテーマパーク。鳴門の海の幸をふんだんに使った海鮮丼など、冬にうれしい絶品グルメが充実しています。
回答者からは「徳島道の駅ランキング1位スポット。海鮮グルメにアトラクションも良さげ」（40代男性／沖縄県）、「冬は魚介類が特に美味しくなるので、鳴門の新鮮な海の幸を贅沢に使った海鮮丼や、徳島ラーメンなどが楽しめるから」（40代女性／東京都）、「冬限定のいちごスイーツがあるので選びました」（40代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)