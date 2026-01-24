「Maison de FLEUR」さくらが主役のアイテム発売へ！ 春の訪れを感じるバッグ3種とポーチ
「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、2月1日（日）に、春の人気コレクション「SAKURA Collection」を、全国の「Maison de FLEUR」店舗およびECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。
【写真】華やかでかわいい！ バッグやポーチの価格など詳細
■本物のさくらのよう！
今回登場する「SAKURA Collection」は、ブランド名の「FLEUR（フランス語：花）」と日本の伝統である“さくら”を掛け合わせた春の人気シリーズ。バッグとポーチ全4型がラインナップとなっている。
ブランドの中でも高い人気を誇る「フリルハンドルトートバッグ」は、SサイズとMサイズの全2種類。桜の花が連なっているようなフリルハンドルと本物の桜びらのような立体的なレースが特徴だ。
また、2wayトートバッグには「Maison de FLEUR」のアイコンである大きなリボンがあしらわれており、その中央には大人っぽくもかわいらしい桜とパールのチャームが飾られている。
そのほか、シンプルで使いやすいスクエアポーチも登場。どのアイテムも華やかで上品な印象に仕上がっていて、春のおでかけにぴったりなデザインだ。
【写真】華やかでかわいい！ バッグやポーチの価格など詳細
■本物のさくらのよう！
今回登場する「SAKURA Collection」は、ブランド名の「FLEUR（フランス語：花）」と日本の伝統である“さくら”を掛け合わせた春の人気シリーズ。バッグとポーチ全4型がラインナップとなっている。
また、2wayトートバッグには「Maison de FLEUR」のアイコンである大きなリボンがあしらわれており、その中央には大人っぽくもかわいらしい桜とパールのチャームが飾られている。
そのほか、シンプルで使いやすいスクエアポーチも登場。どのアイテムも華やかで上品な印象に仕上がっていて、春のおでかけにぴったりなデザインだ。