沖縄に“車移動に頼らない都市型リゾート”誕生へ！ 海を望むルーフトップやサウナなど展開
ひとつの拠点で街と海を自由に行き来できる都市型リゾート“サウスゲートホテル沖縄”が、5月23日（土）から、沖縄・那覇市にある“泊ふ頭旅客ターミナルビル とまりん”にオープンする。
【写真】贅沢な空間！ オーシャンビューの客室
■館内体験コンテンツが豊富
今回オープンするサウスゲートホテル沖縄は、空港や港、市内主要スポットへの高いアクセス性により、レンタカーに頼らず街歩きから離島観光や、海のアクティビティまで、自由で新しい沖縄旅を叶える地上15階建てのホテル。
客室は、洗濯機付きやキッチン付き、専用サウナ付きなど、多彩なタイプを用意しており、人数や滞在日数に応じた選択が可能。旅のスタイルや人数が異なっても、同じホテルを拠点にそれぞれの楽しみ方が叶う滞在を提案する。
また、ブッフェ、イタリアン、タイ料理、沖縄そばといった5つのレストランが併設されるほか、海を望むルーフトップ、大浴場やサウナ、地元BIGバンドによる生演奏など、全11種類の館内体験コンテンツを備えている。
さらに、沖縄ならではの魅力を横断的につなぐ体験型アクティビティも展開。立地を活かした離島でのマリンアクティビティやホエールウォッチングに加え、伝統的な焼き物を制作する「やちむん工房」と連携したシーサー作りなどを実施予定だ。
