ソフトバンクの川村友斗外野手（26）が24日、福岡県筑後市のファーム施設で自主トレを行い、今季にかける覚悟を口にした。昨季は故障もあり思うような結果を出すことができなかった26歳は「入団した時は5年も野球をできると思っていなかった。全力でやるだけ」と今季の巻き返しへ強い意気込みを示した。

室内練習場で精力的にバットを振った。21日までは母校の仙台大で単独自主トレを実施。今年の自主トレからインパクトを強くすることを意識しており、この日も鋭く速いスイングで打球を飛ばした。

昨季は強い悔しさを味わった。出場15試合で打率1割1分1厘。2年連続で開幕1軍入りこそ果たしたが、結果を残せず4月上旬に出場選手登録を抹消されると、5月の2軍戦で右手有鉤（ゆうこう）骨を鉤骨折。手術も行い、復帰後は「いろんな形で振ろう、振ろうという意識があった」。そこで、自主トレからインパクトを強くしたスイングを磨いてきた。「バットを振るというより、パンと（捉えられて）打てるようになってきた」とうなずく。

プロ入り5年目。支配下になって3年目になる。外野の層は厚いが挑み続ける。「ちゃんとしっかり野球をやらなきゃ。やるしかない。まずは1軍に入れるように」と力を込めた。（浜口妙華）