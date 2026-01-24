気の置けない仲間にみせる爛フ顔瓩如

女優・清水美砂(55)が同年代の女優仲間とプライベートを過ごす様子がSNSで公開され話題を呼んでいる。

話題の写真をインスタグラムで紹介したのは、石田ひかり(53)。清水、西田尚美(55)と外食した際の3ショットを披露し「週2のペースで会ってる尚美さんがほんっとーにお久しぶりの清水美砂さんを繋いでくれた!」と経緯を説明した。

「子育てが終わった事を実感する日々。開放感に満ち溢れた素晴らしい夜」と感想をつづり、店の外でコートを着た3人がまるで女学生のような笑顔でぴったり寄り添っている。石田と清水は眼鏡姿、西田はニット帽をかぶりプライベート感ある貴重な写真となった。

90年代ドラマや映画の代表作を数多持つ清水の姿に「あの、しゃぼん玉に出てた清水美砂さん？」「清水美砂さん！爐靴海佞鵑犬磴辰伸畭召燭さんヒロインされてましたよね！」「稲村ジェーンだ♡」「今、ちょうどTVerで『ホームワーク』見ています」「わあープライベート感すごい」「とっても素敵な年齢の重ね方をされていて憧れます！」などの声が上がっている。 清水は、1991年放送「しゃぼん玉」(フジテレビ)で開業医の通称ポーこと矢島鉄平(長渕剛)に心惹かれていく女性・青山涼子を演じたほか、92年「ホームワーク」(TBS)に出演するなど90年代初頭のトレンディドラマ全盛期に活躍した。