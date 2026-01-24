１月２５日の中山１２Ｒ・４歳上１勝クラス（芝１６００メートル、１２頭立て）は、レイチェル・キング騎手＝英国＝が１番人気のプリムツァール（牝４歳、美浦・蛯名正義厩舎、父イスラボニータ）を勝利に導き、２Ｒ、３Ｒ、５Ｒに続き、この日４勝目を挙げた。１日４勝は２０２５年８月９日（札幌競馬場）以来、自身２度目となる。

今年も“キング旋風”が吹き荒れる。最終レースは単勝１倍台の圧倒的な支持を受けたプリムツァールに騎乗。好スタートを決めてすんなり２番手を確保した。直線で先頭に立つと、あとは楽に後続を引き離した。キング騎手は「スタートを決めリズム良くいけて、最後も良い反応でしまいは脚を見せてくれました」と振り返った。

短期免許初日から１日４勝の快挙となった。ジョッキーは「また日本で騎乗できてとてもうれしいです。初日からすばらしい結果を出せたのは、オーナーや厩舎、いろいろな関係者のサポートのおかげです」と感謝を口にした。

２５日は２年前のアメリカＪＣＣでコンビを組み勝利したチャックネイトと、３年連続で同レースに参戦する。メインを含め中山で６鞍に騎乗予定。短期免許の期間はフェブラリーＳが行われる２月２２日の週までとなっている。今年も“キング姐さん”が大暴れの予感だ。