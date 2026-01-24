◆Ｕ―２３アジア杯▽決勝 日本―中国（２５日・サウジアラビア）

Ｕ―２３日本代表が２大会連続優勝を目指して、日本時間２５日午前０時から中国との決勝戦に臨む。

日本は１次リーグ全勝で突破し、準々決勝ではヨルダンに１―１から突入したＰＫ戦を４―２で制して準決勝に進出。韓国との準決勝も１―０で制し、各国が２３歳以下の選手で臨む中、日本は五輪世代の強化を念頭に２００５年以降生まれの２１歳以下で臨んで、優勝した前回大会に続き、２大会連続の決勝に進出した。

会見で大岩剛監督は「我々は若い選手たちでこの大会を戦ってきて、常にチャレンジャーという気持ちで戦ってきました。選手２３人とスタッフ全員で戦ってきたこの最後の決勝戦、是非同じように全員で向かうことによって、勝利し、みんなで喜びたい」と話した。

対戦する中国はオーストラリア、イラク、タイとの１次リーグを１勝２分けの２位で決勝トーナメントに進出すると、準々決勝ではウズベキスタンに０―０で突入したＰＫ戦を４―２で制し、準決勝ではベトナムに３―０で快勝。ＧＫのリー・ハオを中心に５戦連続無失点の堅守を武器に勝ち上がってきた。

ＭＦ佐藤龍之介らを中心としたアタッカー陣が堅守を打ち破れるかが勝敗の鍵を握る。指揮官も「守備が堅く、厳しいグループリーグを勝ち抜いてきたことは非常にリスペクトしていますし、我々も中国代表に対してチャレンジャーの気持ちを持って決勝戦に臨むたい」と引き締めた。

次回大会は２０２８年ロサンゼルス五輪予選を兼ねる見込みで、アジアの出場枠は従来の３・５から２に減少する。予行演習ともいえる今大会でつかんだ自信をさらに深めるべく、頂点を目指す。