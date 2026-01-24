女子ゴルフの原英莉花（２６＝ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）が２４日、自身のインスタグラムに先月２３日に亡くなった師匠であるジャンボこと尾崎将司さんの追悼メッセージをアップした。

高校在学中の２０１５年から師事していた原は笑顔のツーショット写真とともに「１月２４日。ジャンボさんのお誕生日でした。先月２３日、ジャンボさんは天国へ旅立たれました。それでも、これからも、いつまでも私にとって特別で大切な日です。感謝も、尊敬も、大好きという気持ちも、そして受け入れきれない現実も、まだ言葉にはできません」とつづった。

その上で「ただ、教えていただいたことのすべてが今の私をつくっています。これからも背中を押してくれると思います。Ｂａｌｌ ｉｓ ｎｅｖｅｒ ｌｉｅ この言葉を胸に、師匠のようにゴルフと真っ直ぐ向き合い続けます。いつか胸を張って、天国へ報告ができるように。変わらず、敬意を込めて。安らかでありますように」と活躍を誓った。

国内ツアー通算５勝の原は今季から米ツアーに参戦。米初優勝を師匠に届ける戦いをスタートさせる。