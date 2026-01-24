モデルの前田典子さん（60）が2026年1月17日、自身のインスタグラムを更新。デニムと黒いニーハイブーツを合わせた私服ショットを披露した。

「ジェーンバーキンスタイルにしてみた」

前田さんは、「Today's outfit」といい、抜群のスタイルが際立つデニムコーデを投稿した。

続けて、「今日の私服はニーハイブーツをメインにストレッチデニムをブーツイン」とコーディネートについて説明し、「ニットからレースの襟を出してジェーンバーキンスタイルにしてみた」とつづっていた。「昼間はポカポカ陽気でアウター要らないぐらい」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、白いシャツと黒い長袖トップスを重ね着しデニムを着用。サングラスをかけ、足元には黒いニーハイブーツを合わせていた。その他の写真では、頭に手をあて微笑むショットやランチの様子を公開している。

この投稿には、「メッチャスタイル良過ぎ〜」「脚長！」「美しすぎます」「ホントに還暦？」「惚れ惚れしてしまう」といったコメントが寄せられていた。