ドジャース・山本由伸投手が24日、都内のNIKEで行われたトークショーに登壇。「挑戦を続ける理由」を明かしました。

2017年にドラフト4位でオリックスに入団した山本投手。23年には3年連続となる投手4冠に輝くと、WBC日本代表に選出され、世界一を経験しました。24年にMLBドジャースへ移籍すると、メジャー通算19勝10敗、防御率2.66をマーク。2度のWS制覇を経験し、25年にはワールドシリーズMVPを受賞するなど、輝かしいキャリアを歩み続けています。

そんな山本選手が挑戦を続ける理由に「高校生の時から振り返ると、まずプロ野球選手になりたいという目標があった。プロ野球選手になることができて、1軍で投げたいという目標が出てきて、それをやっていく中でもう一個上に『メジャーリーグがあるんだな』と。そこが野球の中で一番なら、行きたいという気持ちになった」とMLB挑戦までの道のりを振り返りました。

さらに、「25歳で目標が達成できて、ドジャースの一員になれた。次、そこで一番になりたいって、上には上がいるってよく言いますけど、その通りで一個ずつ目標をクリアしていったらまた次が見えて、もっとこうなりたいと強く思う。そのためになにをするべきなのかっていう小さい目標がいっぱいあってその連続で気がついたらここまで来られた。18歳の自分が想像したら（今の）この姿が見えなかっただろうけど、なりたい目標が何個もあって、それを一個ずつクリアしていったら、気づいたらここまで来ていたという感じでした」と今なお高みを目指し続けるモチベーションの源泉を明かしました。

山本選手が掲げる次の目標は、「とにかく一番、世界一のピッチャーはずっと目指してやっています。ほど遠いですけど、一つずつクリアして全員が認める者になりたいですね」と語ります。

「去年は個人的にも手応えのある年だったので、それを経験できて、成長できている自分があるのでそれを力にして、また今まで大事にしてきたこと、練習するなど変わらないことを大切に持って、また一つ階段を上って、さらに良いシーズンにしたい」と新シーズンを見据えました。