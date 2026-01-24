女子シングルスで初優勝を目指す張本美和選手が24日、長粼美柚選手に逆転勝利。3年連続となる4強入りを果たしました。

前日はジュニアの試合と合わせて1日5試合を戦い抜き、見事全勝を飾った張本選手。この日は第1ゲームを逆転で落としましたが、それでもラリーで緩急を織り交ぜるなど、疲れを感じさせないプレーで3ゲーム連取。勝利まであと1ゲームとした第5ゲームは1-7と大差をつけられますが、ここから怒とうの10連続ポイントで大逆転。ゲームカウント4-1(10-12、11-8、11-9、11-7)で準決勝進出を決めました。

張本選手は「すごく嬉しい気持ち」と振り返り、「長粼選手はすごくパワーもあって、回転もあってスピードもあって。本当に全て持っているなと。本当に耐える、耐えるという気持ちで。それこそ一本でも多く返すという、気持ちで負けないように臨んだ」と話しました。

この日は父親・張本宇コーチの誕生日。勝利を届けました。父には「誕生日おめでとうの一言しか言ってなくて」と笑顔。「正直、自分は今日の試合にすごく緊張していた」と明かし、初優勝がかかるあすの準決勝、決勝に向けて、「あすはもっといいプレゼントをしたい。お母さんもちょっと前に誕生日だったので、いいお祝いができたらいいなと思います」と話しました。