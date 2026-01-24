キング姐さんがいきなりで大暴れだ！短期騎手免許で今週から騎乗をスタートさせたレイチェル・キング騎手（３５）＝英国＝が、２４日の中山１２Ｒをプリムツァール（牝４歳、美浦・蛯名正）で勝利。中山２Ｒで今年のＪＲＡ初勝利を飾り、一日で４勝を挙げた。

やはりキング姐さんはすごかった。来日初日のレースとなったこの日は、中山２Ｒで３番人気のスノースコール（牡３歳、美浦・加藤征）で逃げ切り勝ちを決めると、中山３Ｒサマーゲール（牡３歳、美浦・加藤士）、中山５Ｒミッキーファルコン（牡３歳、美浦・堀）で勝ち、最終レースでも圧勝して１日４勝を挙げる大活躍。「日本で騎乗できることはとてもうれしいし、（来日）１日目で素晴らしい結果を残すことができて非常にうれしい。何よりもみなさんの素晴らしいご協力とサポートのおかげ。厩舎やオーナーへのお返しとして４つも勝ててうれしい」と白い歯を見せた。

最終１２Ｒの内容については「内からいいスタートを切れました。逃げた馬がいたので番手でリズム良く、手応えも良く道中を回って来られました。ペースはいいペースなのに、最後はいい脚を見せてくれました」と振り返った。キングは来月２３日まで騎乗予定。