ミサワホーム、ミサワホーム総合研究所、YKK、カンボウプラスの4社は2026年1月22日、JAXA宇宙探査イノベーションハブの第13回研究提案募集「Moon to Mars Innovation」において、共同提案した「月面基地構築に資するフレキシブルで施工性の高い空間連結技術の開発」が採択内定されたと発表しました。

【▲ 左：将来の月面・月周辺での活動風景（イメージ図）。右上：ALPEN BLICK Haneuma Village 808。右下：フレキシブルで施工性の高い空間連結技術の例（Credit: JAXA/ミサワホーム）】

南極から月へ、住宅メーカーが挑む宇宙居住技術

この提案のルーツは2017年にさかのぼります。ミサワホームとミサワホーム総合研究所は、JAXA宇宙探査イノベーションハブの第3回研究提案募集で採択されて以来、地上（国内・南極）での研究開発を通じて「フレキシブルで施工性の高い空間連結技術」を培ってきました。

ミサワホームは半世紀以上にわたり南極・昭和基地の建物建設を支援してきた実績があります。2019年には「南極移動基地ユニット」を設計し、JAXAや国立極地研究所と連携した実証実験も実施。極地という過酷な環境での居住空間づくりで蓄積したノウハウを、月面へ展開する計画です。

ファスナーと膜材で月面モジュールをつなぐ

今回の共同研究では、各社が得意分野を持ち寄ります。ミサワホームとミサワホーム総合研究所が全体統括とモジュール開発・技術実証を担当。YKKはスライドファスナー等の開発・供給を、カンボウプラスは膜材等の開発・供給を担います。JAXAは宇宙環境に関する情報・知見を提供する形で参画します。

月面拠点構築の初期段階では、小型のモジュール型拠点を連結して規模を拡張していく方法が有力とされています。今回の採択は、月面拠点構築の初期フェーズに貢献できる技術として評価された結果です。

2028年3月までに宇宙実証も視野

今後のスケジュールは、まず2026年3月までに宇宙環境での利用を見据えた「空間連結技術」確立に向けた具体的な研究項目を策定。その後、2026年4月から2028年3月にかけて、宇宙特有の環境条件を踏まえながら、要素レベルでの宇宙実証も視野に入れた技術開発に取り組む予定です。研究経費は1,000万円、研究期間は24ヶ月間です。

編集／sorae編集部