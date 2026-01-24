この記事をまとめると ■頭文字Dを象徴するクルマがトヨタのAE86スプリンタートレノだ ■イギリスの「クラフトバンブーレーシング」がバサースト12時間耐久レースに参戦する ■参戦車両のAMG GT3が頭文字D仕様にラッピングされている

豆腐屋のハチロクがAMG GT3に!?

2025年、伝説的なクルマ漫画である頭文字Dが30周年を迎え、各地でさまざまなイベントを開催し大いに盛り上がっていた。筆者も小学1年生にアニメを見て以来（なぜか借りてきたビデオは3rdステージの映画からであった）、もともとクルマが好きだったのでどハマり。漫画はもちろん、アニメも何度見たかもうわからない（配信サービスに感謝！）。いまでもチャンスがあれば、AE86は欲しいと思っているほど。

と、筆者の頭文字Dに対する思い出はここらへんまでにしておき、本題に入りたい。

先日、スーパー耐久のST-Xクラスにも参戦したことがある、イギリスのレーシングチームであるクラフトバンブーレーシングが、とあるリリースを発表した。

それが、「2026年のバサースト12時間耐久レースに出走します」というもの。それ自体は別に特別なことではなく、選ばれた車両も、なんてことはないAMG GT3。日本のSUPER GTでもお馴染みのマシンだ。しかし、カラーリングがなんてことあった。

ドアにはなんと「藤原とうふ店（自家用）」と、デカデカと書かれているではないか。そんなに儲かっているのか藤原とうふ店！ ……というわけではなく、じつはこれ、バサースト12時間耐久レースに出走するためのカラーリングなんだそう。

「バサースト12時間耐久レースとはそもそもなんぞや？」となる人も多いかもしれないので少し説明すると、このレースはオーストラリアのマウントパノラマサーキットで開催される名前のとおり、12時間の耐久レース。主にGT3規格のマシンが出走し、スタートはなんと朝6時前。日の出を背に展開されるレースは絶景とのこと。また、2026年インターコンチネンタルGTチャレンジ（IGTC）シーズンの開幕戦という一面ももつ。

世界中の名だたるドライバーも多く参戦し、SUPER GTで活躍するドライバーもちらほら。我が国の日産GT-R NISMO GT3も、2015年に総合優勝を飾っている（千代勝正・ヴォルフガンク ライプ・フローリアン ストラウス）。1992年にもR32GT-Rでも制しており、日本車の活躍も時折見られるのだ。

にしても、なぜ日本のチームでも日本車でもないのに、このチームがこんなカラーリングで出走するのか。

じつはこれ、マシンの画像をよく見るとわかるが、ボンネットやルーフに「TARMAC WORKS」と貼られている。この企業は、最近勢いのある香港のミニカーメーカーで、同チームのメインスポンサーを務めている。そんな「TARMAC WORKS」が頭文字Dとのコラボをしており、2025年に30周年を迎えた同作品をお祝いするかたちで、このたびマシンにラッピングされた……というのが答え。

なので、藤原とうふ店が急成長して大儲けしているわけではなさそうだ。なお同チームでは、いままで2台走らせていたところを、今シーズンはこの1台にリソースを集約するほどの本気っぷり。

マシンをよく見ると、漫画風の演出が描き込まれているほか、劇中のAE86とは異なり、左右に「藤原とうふ店（自家用）」と貼られている。ドライバーは、ラルフ・アロン、ルーカス・アウアー、マキシミリアン・ゲッツの3名で、彼らはメルセデスのワークスドライバーでもある。

と、記事をまとめていて、過去にラリージャパンでも「藤原とうふ店（自家用）」と貼り、白黒のパンダカラーに彩られたシトロエンC3がRally2カテゴリーを走っていたことも思い出した。もはや「藤原とうふ店」はグローバルチェーンになりつつある。

世界最速のとうふ屋が暴れまわるのは2026年2月13日（金）〜15日（日）。どんなストーリーが待っているのか、その結末に注目したい。