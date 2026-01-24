この記事をまとめると ■ダイハツが東京オートサロン2026にSNS用語を由来としたムーヴ #ootdを展示した ■カジュアルとユルさをテーマに色味やマット素材で服装感覚の外装デザインを構築 ■キャンバスとは異なる方向性で男性層にも響く新しい軽自動車像を提示している

ダイハツが提案する“着こなすムーヴ”

今年も盛況のうちに幕を閉じた東京オートサロン2026。ここでは、メーカー系ブースで気になるデザインの出展車をピックアップ。会場で担当デザイナー氏に直撃インタビューを敢行しました。今回は、ダイハツブースから「今日の服装」をテーマにした「ムーヴ #ootd（オーオーティーディー）」を直撃です！

──では、最初にデザインのコンセプトについて教えてください。

「車名の”#ootd”はoutfit of the dayの略で、最近の若い人たちがSNSで使う『今日の着こなし』という意味の言葉なんですね。ターゲットとしている免許を取ったばかりのルーキードライバーが、肩肘張らず服を着こなすように乗ってほしいクルマというコンセプトです（デザイン部 第2デザインクリエイト室 前西恭介さん（以下同）。」

──なぜ今回そのようなクルマを発想したのでしょう？

「企画としては隣に展示している『ムーヴ クロメキ』が先だったのですが、その後、同じベース車を使って対をなすようなクルマができないか？ という話が出たんです。もともと新型ムーヴにはキビキビした走りのよさのイメージがありますが、そこにカジュアルさやユルさを与えてみようと……」

──でも、その方向性ではムーヴ キャンバスがすでにありますが？

「いや、キャンバスではちょっと女性ユーザーに寄り過ぎてしまうので、それとはまた違ったアプローチにしたかったんです。」

──なるほど。では、開発に当たってデザイン上のキーワードなどは設けましたか？

「そうですね、『初めて』『カジュアル』『相棒』など、クルマの運転に取っ付きにくい方にも響くような、あまり油臭くない言葉ですね。ただ、デザイン開発はすんなりは行かず、カジュアルでユルいという絶妙な雰囲気を出すのにはかなり苦労しました。」

ロアボディはスニーカーをイメージ

──では具体的なところで、まずこのボディカラーにはどんな意図がありますか？

「外に出掛けたくなるような青空のイメージですが、あまり明るいとポップになり過ぎてしまうので、あえて彩度を落として適度な落ち着きとカジュアルさを感じられる色相としています。これは今回のために新しく作ったもので、完全にソリッドなカラーですね」

──ボディ全体に白のパーツが施されていますが、まず目に入るのが大きなグリルですね。

「これは今回新規に起こしたパーツですが、マットでゴムのような質感として、ちょっとぶつかったときにも衝撃を吸収してくれそうなグリルですね。同時に、優しさや大らかさを感じさせる意図もあるんですよ」

──前後のロアバンパーを含め、ボディ下部を1周しているホワイトパーツも同様の意図があるのでしょうか？

「はい。もともとベースのムーヴがアッパーとロアボディをわけたようになっていたので、それを生かし、あたかもスニーカーのソールのようなイメージとしました。グリルと同じくマット調のラッピングですが、リサイクル素材のチップを使ったスニーカーのような模様のグラフィックを施しています」

──ホイールはどことなくレトロでユニークなデザインですね。

「じつは、ホワイトリボンのタイヤも含めて社外品なんですよ！ 探すのにかなり苦労したのですが、最終的にピッタリのものが見つかりました（笑）」

──インテリアではデニム素材が特徴的ですが、これは最初からの提案だったのですか？

「そうですね。担当したカラーデザイナーが、手に触れる部分をすべてデニムにしたいとこだわった部分なんです。なので、シートのほか、アームレストやステアリングにも使っています。それと、シートの背面にはまさにデニムのポケットを模したスマホホルダーを付けているんですよ！」

──では最後に。今回このクルマをまとめてみて、どのような感想をもたれましたか？

「じつはかなり短期間でまとめたのですが、そのなかでユルさの表現を出すのにはかなり苦労しました。ただ、それもあってムーヴ キャンバスではちょっと違うな……と感じている男性ドライバーの背中を押すようなクルマになったと思います」

──たしかに、キビキビさとユルさの絶妙な融合ですね。本日はありがとうございました。