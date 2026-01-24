森口博子、幼少期のステージ歌唱写真に反響「面影あるわ〜!!」「すでに大物タレントのオーラが出てますね」
歌手の森口博子（57）が23日、自身のブログを更新。自身の幼少期の頃の写真を公開し、歌手活動への心境をつづった。
【写真】「面影あるわ〜!!」森口博子の幼少期ステージ歌唱ショット
現在「40周年アニバーサリーツアー」を開催している森口。24日に東京で最終公演を迎える。
この日の投稿では、「5才の頃の自分に伝えてあげたい」と書き出し、ステージで歌唱する幼少期の頃の森口が写し出されたモノクロ写真をアップ。「明日は、歌手デビュー40周年アニバーサリーツアー ファイナルだよ 奇跡の巡り逢いを果たしたファンのみんなと、熱く求めてくれているファンのみんなと、共に戦ってきたスタッフ、メンバー、家族、大切な人達と最高の瞬間を迎えるんだよって」と語りかけるようにつづった。
続けてファンに向け「国際フォーラムに来てくれるみんな、40周年思い残すことなく駆け抜けようね！」と元気にメッセージを送り、「ヤバい。ウルウルしちゃう おや睡眠なさい」（原文ママ）と感慨深い様子でつづった。
最後に「温かくして来てね。お留守番の人たち、首キリンでご報告待っててね」とファンを気遣うメッセージを添え、投稿を締めくくった。
この投稿には、「めちゃめちゃ可愛いです〜その頃からスター性バツグンっすね！すてきな一枚」「この頃から、歌っていたのですね」「面影あるわ〜!!」「この年頃で すでに大物タレントのオーラが出てますね」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「面影あるわ〜!!」森口博子の幼少期ステージ歌唱ショット
現在「40周年アニバーサリーツアー」を開催している森口。24日に東京で最終公演を迎える。
この日の投稿では、「5才の頃の自分に伝えてあげたい」と書き出し、ステージで歌唱する幼少期の頃の森口が写し出されたモノクロ写真をアップ。「明日は、歌手デビュー40周年アニバーサリーツアー ファイナルだよ 奇跡の巡り逢いを果たしたファンのみんなと、熱く求めてくれているファンのみんなと、共に戦ってきたスタッフ、メンバー、家族、大切な人達と最高の瞬間を迎えるんだよって」と語りかけるようにつづった。
最後に「温かくして来てね。お留守番の人たち、首キリンでご報告待っててね」とファンを気遣うメッセージを添え、投稿を締めくくった。
この投稿には、「めちゃめちゃ可愛いです〜その頃からスター性バツグンっすね！すてきな一枚」「この頃から、歌っていたのですね」「面影あるわ〜!!」「この年頃で すでに大物タレントのオーラが出てますね」など、さまざまな反響が寄せられている。