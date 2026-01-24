乙武洋匡、実家の跡地に複雑な心境「めちゃくちゃバリアのある」「誰も悪くない」
乙武洋匡氏が24日、自身のXを更新し、久々に訪れた実家の跡地が“バリアフリー”になっていないことに気づき、長文で今の複雑な心境を語った。
【長文コメント】バリア満点…実家の跡地を嘆いた乙武洋匡
東京・新宿区に長らく住んでいたという乙武氏は「3年ほど前までは、実家もそこにありました」と切り出し、「建築家だった父がみずから設計した一軒家ということもあり、母はなかなか引っ越したがらず、長らくそこに一人暮らしをしていました」と告白。
「ただ、まあそれなりの年齢になってきたこともあって私の近所に住もうとなり、実家は引き払うこととなりました。跡地には小型のマンションができると聞いていました」とし、「それでね、今日、たまたま用事があって西早稲田に行く機会があったんです。あ、そうだ。実家の跡地はどうなったんだろう。そう思って、少し寄り道をして見に行ってみたんです」と本日の出来事を伝えることに。
マンションは「できていました。こじんまりとした、それでいてちょっとお洒落なマンションが。でもね、入口が階段。え、ほんとに？ 少し側面にも回ってみたりしましたが、やはり入口はそこだけ。長年住んでいた土地なので、“裏口”など作りようがないことは、この私が誰よりも理解しています。もちろん、公共機関ではなく民間のマンションなので、どんな造りにするのかは自由です。何も悪くない。誰も悪くない」と驚きながらも、複雑な心境。
続けて「でもね、これまで30年くらい、おこがましいかもしれないけど、日本社会のバリアフリーを推進するのに１ミリくらいは貢献してきたのではないかという自負があるからこそ、なんか悲しくなっちゃって」と悲しい心境を打ち明け、「ある意味、「バリアフリーの旗頭」的な存在である“乙武さん”の実家が、めちゃくちゃバリアのあるマンションに生まれ変わったって、なんか皮肉な話ですよね」と嘆いた。
また「悲しいというか、何だかへなへなと力が抜けていったというか。俺、いままで何してきたんだろうって。油断すると、ちょっと涙まで出てきそうで」とし、「まあ、でも、それが現実だからね。まだまた俺にはやらなきゃいけないことあるんだな、と。かえって力をもらえたというか。乙武洋匡の実家が、バリア満点のマンションに建て替わるーーいやあ、悔しいけどね。これが現実なので、まだまだ頑張りますよ。すみませんね、週末にこんな愚痴っぽい投稿して。これから地元の町会のみなさんと新年会。町中華で一杯やってきますわ」とつづった。
